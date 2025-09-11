Daugiau apie P2P

Sentinel kaina (P2P)

Neįtraukta į sąrašą

1 P2P į USD – tiesioginė kaina:

$0.00024534
$0.00024534$0.00024534
-0.40%1D
USD
Sentinel (P2P) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:48:50(UTC+8)

Sentinel (P2P) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050557
$ 0.050557$ 0.050557

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.18%

+2.62%

+2.62%

Sentinel (P2P) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas P2P svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia P2P kaina yra $ 0.050557, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, P2P per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sentinel (P2P) rinkos informacija

$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M

--
----

$ 8.01M
$ 8.01M$ 8.01M

23.20B
23.20B 23.20B

32,649,805,408.0
32,649,805,408.0 32,649,805,408.0

Dabartinė Sentinel rinkos kapitalizacija yra $ 5.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. P2P apyvartoje yra 23.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 32649805408.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.01M

Sentinel (P2P) kainos istorija USD

Šiandienos Sentinel kainos pokytis į USD: $ 0.
Sentinel 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sentinel 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sentinel 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.18%
30 dienų$ 0-24.19%
60 dienų$ 0-8.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sentinel (P2P)

Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens.

Sentinel (P2P) išteklius

Oficiali svetainė

Sentinel kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sentinel (P2P) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sentinel (P2P) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sentinel prognozes.

Peržiūrėkite Sentinel kainos prognozę dabar!

P2P į vietos valiutas

Sentinel (P2P) Tokenomika

Supratimas apie Sentinel (P2P) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie P2Pišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sentinel (P2P)

Kiek Sentinel(P2P) verta (-as) šiandien?
Dabartinė P2P kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė P2P į USD kaina?
Dabartinė P2P kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sentinel rinkos kapitalizacija?
P2P rinkos kapitalizacija yra $ 5.69MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra P2P apyvartoje?
P2P apyvartoje yra 23.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) P2P kaina?
P2P pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.050557USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) P2P kaina?
P2P pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra P2P prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis P2P yra --USD.
Ar P2P kaina šiais metais kils?
P2P šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite P2P kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:48:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.