Sator (SAO) realiojo laiko kaina yra $0.0002435. Per pastarąsias 24 valandas SAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00023256 iki aukščiausios $ 0.00030687 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAO kaina yra $ 1.28, o žemiausia – $ 0.00004711.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAO per pastarąją valandą pasikeitė -2.06%, per 24 valandas – -11.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Sator rinkos kapitalizacija yra $ 13.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SAO apyvartoje yra 55.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 121.80K
Šiandienos Sator kainos pokytis į USD: $ 0.
Sator 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001170001.
Sator 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002184627.
Sator 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00008543991812750314.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-11.84%
|30 dienų
|$ +0.0001170001
|+48.05%
|60 dienų
|$ +0.0002184627
|+89.72%
|90 dienų
|$ +0.00008543991812750314
|+54.06%
Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.
