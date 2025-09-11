Daugiau apie ROKO

Roko Network kaina (ROKO)

Neįtraukta į sąrašą

1 ROKO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.90%1D
Roko Network (ROKO) kainos grafikas realiu laiku
Roko Network (ROKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Roko Network (ROKO) realiojo laiko kaina yra $0.00001306. Per pastarąsias 24 valandas ROKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001257 iki aukščiausios $ 0.00001484 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROKO kaina yra $ 0.00017624, o žemiausia – $ 0.00000392.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROKO per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – +0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Roko Network (ROKO) rinkos informacija

Dabartinė Roko Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROKO apyvartoje yra 208.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 369369369369.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.82M

Roko Network (ROKO) kainos istorija USD

Šiandienos Roko Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Roko Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000010041.
Roko Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000004828.
Roko Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.98%
30 dienų$ +0.0000010041+7.69%
60 dienų$ -0.0000004828-3.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra Roko Network (ROKO)

Invalid 1st submission (Low social media engagement/ presence/ adoption/ audience growth rate.)

Roko Network (ROKO) išteklius

Roko Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Roko Network (ROKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Roko Network (ROKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Roko Network prognozes.

Peržiūrėkite Roko Network kainos prognozę dabar!

ROKO į vietos valiutas

Roko Network (ROKO) Tokenomika

Supratimas apie Roko Network (ROKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Roko Network (ROKO)

Kiek Roko Network(ROKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROKO kaina USD valiuta yra 0.00001306USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROKO į USD kaina?
Dabartinė ROKO kaina USD valiuta yra $ 0.00001306. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Roko Network rinkos kapitalizacija?
ROKO rinkos kapitalizacija yra $ 2.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROKO apyvartoje?
ROKO apyvartoje yra 208.03BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROKO kaina?
ROKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00017624USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROKO kaina?
ROKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000392USD.
Kokia yra ROKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROKO yra --USD.
Ar ROKO kaina šiais metais kils?
ROKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Roko Network (ROKO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

