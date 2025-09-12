Daugiau apie $ROBIE

Robie logotipas

Robie kaina ($ROBIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $ROBIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
Robie ($ROBIE) kainos grafikas realiu laiku
Robie ($ROBIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449905
$ 0.00449905$ 0.00449905

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Robie ($ROBIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $ROBIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $ROBIE kaina yra $ 0.00449905, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $ROBIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Robie ($ROBIE) rinkos informacija

$ 32.47K
$ 32.47K$ 32.47K

--
----

$ 32.47K
$ 32.47K$ 32.47K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Robie rinkos kapitalizacija yra $ 32.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $ROBIE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.47K

Robie ($ROBIE) kainos istorija USD

Šiandienos Robie kainos pokytis į USD: $ 0.
Robie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Robie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Robie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+18.03%
60 dienų$ 0+17.41%
90 dienų$ 0--

Kas yra Robie ($ROBIE)

RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.

Robie ($ROBIE) išteklius

Robie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Robie ($ROBIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Robie ($ROBIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Robie prognozes.

Peržiūrėkite Robie kainos prognozę dabar!

$ROBIE į vietos valiutas

Robie ($ROBIE) Tokenomika

Supratimas apie Robie ($ROBIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $ROBIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Robie ($ROBIE)

Kiek Robie($ROBIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $ROBIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $ROBIE į USD kaina?
Dabartinė $ROBIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Robie rinkos kapitalizacija?
$ROBIE rinkos kapitalizacija yra $ 32.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $ROBIE apyvartoje?
$ROBIE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $ROBIE kaina?
$ROBIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00449905USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $ROBIE kaina?
$ROBIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $ROBIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $ROBIE yra --USD.
Ar $ROBIE kaina šiais metais kils?
$ROBIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $ROBIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.