Daugiau apie RIC

RIC Kainos informacija

RIC Baltoji knyga

RIC Oficiali svetainė

RIC Tokenomika

RIC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Riecoin logotipas

Riecoin kaina (RIC)

Neįtraukta į sąrašą

1 RIC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00713468
$0.00713468$0.00713468
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Riecoin (RIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:16:23(UTC+8)

Riecoin (RIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00704025
$ 0.00704025$ 0.00704025
24 val. žemiausia
$ 0.00717251
$ 0.00717251$ 0.00717251
24 val. aukščiausia

$ 0.00704025
$ 0.00704025$ 0.00704025

$ 0.00717251
$ 0.00717251$ 0.00717251

$ 0.56919
$ 0.56919$ 0.56919

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+0.89%

-2.62%

-2.62%

Riecoin (RIC) realiojo laiko kaina yra $0.00713468. Per pastarąsias 24 valandas RIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00704025 iki aukščiausios $ 0.00717251 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIC kaina yra $ 0.56919, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Riecoin (RIC) rinkos informacija

$ 500.97K
$ 500.97K$ 500.97K

--
----

$ 599.46K
$ 599.46K$ 599.46K

70.20M
70.20M 70.20M

84,000,000.0
84,000,000.0 84,000,000.0

Dabartinė Riecoin rinkos kapitalizacija yra $ 500.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RIC apyvartoje yra 70.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 84000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 599.46K

Riecoin (RIC) kainos istorija USD

Šiandienos Riecoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Riecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011622864.
Riecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005146373.
Riecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000083576670522182.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.89%
30 dienų$ -0.0011622864-16.29%
60 dienų$ -0.0005146373-7.21%
90 dienų$ +0.000083576670522182+1.19%

Kas yra Riecoin (RIC)

Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Riecoin (RIC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Riecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Riecoin (RIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Riecoin (RIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Riecoin prognozes.

Peržiūrėkite Riecoin kainos prognozę dabar!

RIC į vietos valiutas

Riecoin (RIC) Tokenomika

Supratimas apie Riecoin (RIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Riecoin (RIC)

Kiek Riecoin(RIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RIC kaina USD valiuta yra 0.00713468USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RIC į USD kaina?
Dabartinė RIC kaina USD valiuta yra $ 0.00713468. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Riecoin rinkos kapitalizacija?
RIC rinkos kapitalizacija yra $ 500.97KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RIC apyvartoje?
RIC apyvartoje yra 70.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RIC kaina?
RIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.56919USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RIC kaina?
RIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RIC yra --USD.
Ar RIC kaina šiais metais kils?
RIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:16:23(UTC+8)

Riecoin (RIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.