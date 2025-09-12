Rewardable kaina (REWARD)
-0.59%
-23.85%
+247.33%
+247.33%
Rewardable (REWARD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas REWARD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REWARD kaina yra $ 0.611392, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REWARD per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – -23.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +247.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Rewardable rinkos kapitalizacija yra $ 77.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REWARD apyvartoje yra 247.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 311.85K
Šiandienos Rewardable kainos pokytis į USD: $ 0.
Rewardable 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rewardable 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rewardable 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-23.85%
|30 dienų
|$ 0
|+2,589.16%
|60 dienų
|$ 0
|+1,533.64%
|90 dienų
|$ 0
|--
Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.
