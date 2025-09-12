Daugiau apie REVU

Revuto logotipas

Revuto kaina (REVU)

Neįtraukta į sąrašą

1 REVU į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Revuto (REVU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:01:30(UTC+8)

Revuto (REVU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.06%

-0.04%

-5.72%

-5.72%

Revuto (REVU) realiojo laiko kaina yra $0.00398491. Per pastarąsias 24 valandas REVU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00397981 iki aukščiausios $ 0.00399825 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REVU kaina yra $ 0.240161, o žemiausia – $ 0.00381177.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REVU per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Revuto (REVU) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Revuto rinkos kapitalizacija yra $ 725.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REVU apyvartoje yra 182.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 280125000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

Revuto (REVU) kainos istorija USD

Šiandienos Revuto kainos pokytis į USD: $ 0.
Revuto 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003758571.
Revuto 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018340002.
Revuto 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00371595744952885.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.04%
30 dienų$ -0.0003758571-9.43%
60 dienų$ -0.0018340002-46.02%
90 dienų$ -0.00371595744952885-48.25%

Kas yra Revuto (REVU)

In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Revuto (REVU) išteklius

Oficiali svetainė

Revuto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Revuto (REVU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Revuto (REVU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Revuto prognozes.

Peržiūrėkite Revuto kainos prognozę dabar!

REVU į vietos valiutas

Revuto (REVU) Tokenomika

Supratimas apie Revuto (REVU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REVUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Revuto (REVU)

Kiek Revuto(REVU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REVU kaina USD valiuta yra 0.00398491USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REVU į USD kaina?
Dabartinė REVU kaina USD valiuta yra $ 0.00398491. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Revuto rinkos kapitalizacija?
REVU rinkos kapitalizacija yra $ 725.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REVU apyvartoje?
REVU apyvartoje yra 182.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REVU kaina?
REVU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.240161USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REVU kaina?
REVU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00381177USD.
Kokia yra REVU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REVU yra --USD.
Ar REVU kaina šiais metais kils?
REVU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REVU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.