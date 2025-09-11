Quantoz USDQ kaina (USDQ)
Quantoz USDQ (USDQ) realiojo laiko kaina yra $0.999775. Per pastarąsias 24 valandas USDQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999647 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDQ kaina yra $ 1.043, o žemiausia – $ 0.938182.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDQ per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Quantoz USDQ rinkos kapitalizacija yra $ 6.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDQ apyvartoje yra 6.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 51000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.99M
Šiandienos Quantoz USDQ kainos pokytis į USD: $ -0.0002301187415764.
Quantoz USDQ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000556874.
Quantoz USDQ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005858681.
Quantoz USDQ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004206786659991.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0002301187415764
|-0.02%
|30 dienų
|$ +0.0000556874
|+0.01%
|60 dienų
|$ -0.0005858681
|-0.05%
|90 dienų
|$ -0.0004206786659991
|-0.04%
The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
