PUMPKIN TOKEN kaina (PUMPKIN)

1 PUMPKIN į USD – tiesioginė kaina:

+3.80%1D
PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) kainos grafikas realiu laiku
PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.04%

+3.83%

+26.05%

+26.05%

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) realiojo laiko kaina yra $0.00004868. Per pastarąsias 24 valandas PUMPKIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004574 iki aukščiausios $ 0.00004869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUMPKIN kaina yra $ 0.00019936, o žemiausia – $ 0.00002963.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUMPKIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +3.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) rinkos informacija

--
----

Dabartinė PUMPKIN TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 486.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PUMPKIN apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 486.73K

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) kainos istorija USD

Šiandienos PUMPKIN TOKEN kainos pokytis į USD: $ 0.
PUMPKIN TOKEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000134017.
PUMPKIN TOKEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000267057.
PUMPKIN TOKEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00003144685526812895.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.83%
30 dienų$ -0.0000134017-27.53%
60 dienų$ -0.0000267057-54.85%
90 dienų$ -0.00003144685526812895-39.24%

Kas yra PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PUMPKIN TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PUMPKIN TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite PUMPKIN TOKEN kainos prognozę dabar!

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) Tokenomika

Supratimas apie PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUMPKINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

Kiek PUMPKIN TOKEN(PUMPKIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUMPKIN kaina USD valiuta yra 0.00004868USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUMPKIN į USD kaina?
Dabartinė PUMPKIN kaina USD valiuta yra $ 0.00004868. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PUMPKIN TOKEN rinkos kapitalizacija?
PUMPKIN rinkos kapitalizacija yra $ 486.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUMPKIN apyvartoje?
PUMPKIN apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUMPKIN kaina?
PUMPKIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00019936USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUMPKIN kaina?
PUMPKIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002963USD.
Kokia yra PUMPKIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUMPKIN yra --USD.
Ar PUMPKIN kaina šiais metais kils?
PUMPKIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUMPKIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.