Privix kaina (PRIVIX)
-4.35%
+157.50%
-95.12%
-95.12%
Privix (PRIVIX) realiojo laiko kaina yra $0.02265461. Per pastarąsias 24 valandas PRIVIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00878942 iki aukščiausios $ 0.089562 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRIVIX kaina yra $ 1.34, o žemiausia – $ 0.00779566.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRIVIX per pastarąją valandą pasikeitė -4.35%, per 24 valandas – +157.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -95.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Privix rinkos kapitalizacija yra $ 225.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRIVIX apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 225.91K
Šiandienos Privix kainos pokytis į USD: $ +0.01385678.
Privix 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0215694224.
Privix 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0220573914.
Privix 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.40195999648580984.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01385678
|+157.50%
|30 dienų
|$ -0.0215694224
|-95.20%
|60 dienų
|$ -0.0220573914
|-97.36%
|90 dienų
|$ -0.40195999648580984
|-94.66%
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!
