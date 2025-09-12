Daugiau apie PRESS

PressDog kaina (PRESS)

1 PRESS į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
PressDog (PRESS) kainos grafikas realiu laiku
PressDog (PRESS) kainos informacija (USD)

$ 0.00132783
$ 0.00132783$ 0.00132783

$ 0.00000981
$ 0.00000981$ 0.00000981

-2.08%

-2.08%

PressDog (PRESS) realiojo laiko kaina yra $0.00001616. Per pastarąsias 24 valandas PRESS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRESS kaina yra $ 0.00132783, o žemiausia – $ 0.00000981.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRESS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -2.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PressDog (PRESS) rinkos informacija

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

960.15M
960.15M 960.15M

960,147,875.0
960,147,875.0 960,147,875.0

Dabartinė PressDog rinkos kapitalizacija yra $ 15.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRESS apyvartoje yra 960.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 960147875.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.51K

PressDog (PRESS) kainos istorija USD

Šiandienos PressDog kainos pokytis į USD: $ 0.
PressDog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000008491.
PressDog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000020839.
PressDog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000001950628601154252.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000008491+5.25%
60 dienų$ +0.0000020839+12.90%
90 dienų$ +0.000001950628601154252+13.73%

Kas yra PressDog (PRESS)

PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PressDog (PRESS) išteklius

PressDog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PressDog (PRESS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PressDog (PRESS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PressDog prognozes.

Peržiūrėkite PressDog kainos prognozę dabar!

PRESS į vietos valiutas

PressDog (PRESS) Tokenomika

Supratimas apie PressDog (PRESS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRESSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PressDog (PRESS)

Kiek PressDog(PRESS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRESS kaina USD valiuta yra 0.00001616USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRESS į USD kaina?
Dabartinė PRESS kaina USD valiuta yra $ 0.00001616. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PressDog rinkos kapitalizacija?
PRESS rinkos kapitalizacija yra $ 15.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRESS apyvartoje?
PRESS apyvartoje yra 960.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRESS kaina?
PRESS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00132783USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRESS kaina?
PRESS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000981USD.
Kokia yra PRESS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRESS yra --USD.
Ar PRESS kaina šiais metais kils?
PRESS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRESS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.