Pledge (PLEDGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PLEDGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLEDGE kaina yra $ 0.0093626, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLEDGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pledge rinkos kapitalizacija yra $ 230.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLEDGE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 230.03K
Šiandienos Pledge kainos pokytis į USD: $ 0.
Pledge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pledge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pledge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.67%
|30 dienų
|$ 0
|-23.96%
|60 dienų
|$ 0
|-5.63%
|90 dienų
|$ 0
|--
The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge 1. I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month 2. I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that.
