PiP (PIP) realiojo laiko kaina yra $16.71. Per pastarąsias 24 valandas PIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 16.64 iki aukščiausios $ 18.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIP kaina yra $ 81.08, o žemiausia – $ 2.83.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIP per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -5.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PiP rinkos kapitalizacija yra $ 13.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PIP apyvartoje yra 786.09K vienetų, o bendras kiekis siekia 786093.68. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.14M
Šiandienos PiP kainos pokytis į USD: $ -0.91716066071351.
PiP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.3895683570.
PiP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.0103065000.
PiP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.197020959479247.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.91716066071351
|-5.20%
|30 dienų
|$ +3.3895683570
|+20.28%
|60 dienų
|$ -3.0103065000
|-18.01%
|90 dienų
|$ -3.197020959479247
|-16.05%
PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.