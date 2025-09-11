Daugiau apie PINTO

Pinto logotipas

Pinto kaina (PINTO)

Neįtraukta į sąrašą

1 PINTO į USD – tiesioginė kaina:

$0.846762
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Pinto (PINTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:25:33(UTC+8)

Pinto (PINTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.839542
24 val. žemiausia
$ 0.851327
24 val. aukščiausia

$ 0.839542
$ 0.851327
$ 1.023
$ 0.343824
+0.13%

-0.53%

+4.06%

+4.06%

Pinto (PINTO) realiojo laiko kaina yra $0.846746. Per pastarąsias 24 valandas PINTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.839542 iki aukščiausios $ 0.851327 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PINTO kaina yra $ 1.023, o žemiausia – $ 0.343824.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PINTO per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pinto (PINTO) rinkos informacija

$ 9.25M
--
$ 9.25M
10.91M
10,911,870.51225
Dabartinė Pinto rinkos kapitalizacija yra $ 9.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PINTO apyvartoje yra 10.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 10911870.51225. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.25M

Pinto (PINTO) kainos istorija USD

Šiandienos Pinto kainos pokytis į USD: $ -0.0045805391895902.
Pinto 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1299988811.
Pinto 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.7985125535.
Pinto 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0045805391895902-0.53%
30 dienų$ -0.1299988811-15.35%
60 dienų$ +0.7985125535+94.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pinto (PINTO)

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pinto (PINTO) išteklius

Oficiali svetainė

Pinto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pinto (PINTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pinto (PINTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pinto prognozes.

Peržiūrėkite Pinto kainos prognozę dabar!

PINTO į vietos valiutas

Pinto (PINTO) Tokenomika

Supratimas apie Pinto (PINTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PINTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pinto (PINTO)

Kiek Pinto(PINTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PINTO kaina USD valiuta yra 0.846746USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PINTO į USD kaina?
Dabartinė PINTO kaina USD valiuta yra $ 0.846746. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pinto rinkos kapitalizacija?
PINTO rinkos kapitalizacija yra $ 9.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PINTO apyvartoje?
PINTO apyvartoje yra 10.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PINTO kaina?
PINTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.023USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PINTO kaina?
PINTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.343824USD.
Kokia yra PINTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PINTO yra --USD.
Ar PINTO kaina šiais metais kils?
PINTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PINTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:25:33(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.