ooni kaina (OONI)

Neįtraukta į sąrašą

1 OONI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.10%1D
ooni (OONI) kainos grafikas realiu laiku
ooni (OONI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-4.17%

-4.77%

-4.77%

ooni (OONI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OONI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OONI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OONI per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – -4.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ooni (OONI) rinkos informacija

$ 23.64K
$ 23.64K$ 23.64K

--
----

$ 24.06K
$ 24.06K$ 24.06K

982.17M
982.17M 982.17M

999,649,857.019111
999,649,857.019111 999,649,857.019111

Dabartinė ooni rinkos kapitalizacija yra $ 23.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OONI apyvartoje yra 982.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 999649857.019111. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.06K

ooni (OONI) kainos istorija USD

Šiandienos ooni kainos pokytis į USD: $ 0.
ooni 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ooni 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ooni 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.17%
30 dienų$ 0-48.25%
60 dienų$ 0-48.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra ooni (OONI)

ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ooni (OONI) išteklius

Oficiali svetainė

ooni kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ooni (OONI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ooni (OONI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ooni prognozes.

Peržiūrėkite ooni kainos prognozę dabar!

OONI į vietos valiutas

ooni (OONI) Tokenomika

Supratimas apie ooni (OONI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OONIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ooni (OONI)

Kiek ooni(OONI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OONI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OONI į USD kaina?
Dabartinė OONI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ooni rinkos kapitalizacija?
OONI rinkos kapitalizacija yra $ 23.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OONI apyvartoje?
OONI apyvartoje yra 982.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OONI kaina?
OONI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OONI kaina?
OONI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OONI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OONI yra --USD.
Ar OONI kaina šiais metais kils?
OONI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OONI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.