OnlyUp Token logotipas

OnlyUp Token kaina (ONLYUP)

Neįtraukta į sąrašą

1 ONLYUP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
OnlyUp Token (ONLYUP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:35:00(UTC+8)

OnlyUp Token (ONLYUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+3.31%

+4.17%

+4.17%

OnlyUp Token (ONLYUP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ONLYUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONLYUP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONLYUP per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +3.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OnlyUp Token (ONLYUP) rinkos informacija

$ 916.10
$ 916.10$ 916.10

--
----

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

84.38M
84.38M 84.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė OnlyUp Token rinkos kapitalizacija yra $ 916.10, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ONLYUP apyvartoje yra 84.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.86K

OnlyUp Token (ONLYUP) kainos istorija USD

Šiandienos OnlyUp Token kainos pokytis į USD: $ 0.
OnlyUp Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OnlyUp Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OnlyUp Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.31%
30 dienų$ 0-1.25%
60 dienų$ 0+49.82%
90 dienų$ 0--

Kas yra OnlyUp Token (ONLYUP)

OnlyUp is the very first bonding curve launchpad for Degens and Ponzi farmers, where token creation, farming, and fair launches come together seamlessly. With built-in bonding curve mechanics and staking incentives, OnlyUp ensures that every token launch is a community-driven experiment in speculative finance. Farming LPs, printing money, and stacking bags. Degens, it's our turn! Auto-Staking: All token purchases are automatically staked. This system prevents premature exits by imposing penalties for early selling, allowing only staked tokens to be sold and forfeiting unclaimed farming rewards.

OnlyUp Token (ONLYUP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

OnlyUp Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OnlyUp Token (ONLYUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OnlyUp Token (ONLYUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OnlyUp Token prognozes.

Peržiūrėkite OnlyUp Token kainos prognozę dabar!

ONLYUP į vietos valiutas

OnlyUp Token (ONLYUP) Tokenomika

Supratimas apie OnlyUp Token (ONLYUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONLYUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OnlyUp Token (ONLYUP)

Kiek OnlyUp Token(ONLYUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONLYUP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONLYUP į USD kaina?
Dabartinė ONLYUP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OnlyUp Token rinkos kapitalizacija?
ONLYUP rinkos kapitalizacija yra $ 916.10USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONLYUP apyvartoje?
ONLYUP apyvartoje yra 84.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONLYUP kaina?
ONLYUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONLYUP kaina?
ONLYUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ONLYUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONLYUP yra --USD.
Ar ONLYUP kaina šiais metais kils?
ONLYUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONLYUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:35:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.