Odie logotipas

Odie kaina (ODIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ODIE į USD – tiesioginė kaina:

+4.90%1D
USD
Odie (ODIE) kainos grafikas realiu laiku
Odie (ODIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Odie (ODIE) realiojo laiko kaina yra $0.00002015. Per pastarąsias 24 valandas ODIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001887 iki aukščiausios $ 0.00002013 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ODIE kaina yra $ 0.0076814, o žemiausia – $ 0.00001045.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ODIE per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +4.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Odie (ODIE) rinkos informacija

Dabartinė Odie rinkos kapitalizacija yra $ 19.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ODIE apyvartoje yra 984.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 984917411.87. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.83K

Odie (ODIE) kainos istorija USD

Šiandienos Odie kainos pokytis į USD: $ 0.
Odie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000035781.
Odie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000078428.
Odie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000006445932102702822.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.90%
30 dienų$ +0.0000035781+17.76%
60 dienų$ +0.0000078428+38.92%
90 dienų$ +0.000006445932102702822+47.04%

Kas yra Odie (ODIE)

Odie will bring purpose to crypto communities without one. #1 Goal is to provide a meme token with a trading experience free of fear. A community and memebers that wont dump the supply! The community here will build bigger and stronger! 100% of circulating supply is in circulation day 1. Yes, that's MEMEBERS. Odie to the moon and he wants to take you too!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Odie (ODIE) išteklius

Oficiali svetainė

Odie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Odie (ODIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Odie (ODIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Odie prognozes.

Peržiūrėkite Odie kainos prognozę dabar!

ODIE į vietos valiutas

Odie (ODIE) Tokenomika

Supratimas apie Odie (ODIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ODIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Odie (ODIE)

Kiek Odie(ODIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ODIE kaina USD valiuta yra 0.00002015USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ODIE į USD kaina?
Dabartinė ODIE kaina USD valiuta yra $ 0.00002015. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Odie rinkos kapitalizacija?
ODIE rinkos kapitalizacija yra $ 19.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ODIE apyvartoje?
ODIE apyvartoje yra 984.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ODIE kaina?
ODIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0076814USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ODIE kaina?
ODIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001045USD.
Kokia yra ODIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ODIE yra --USD.
Ar ODIE kaina šiais metais kils?
ODIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ODIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
