NOX kaina (NOX)

Neįtraukta į sąrašą

1 NOX į USD – tiesioginė kaina:

$0.159554
$0.159554
-12.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NOX (NOX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:44(UTC+8)

NOX (NOX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.159487
$ 0.159487
24 val. žemiausia
$ 0.201166
$ 0.201166
24 val. aukščiausia

$ 0.159487
$ 0.159487

$ 0.201166
$ 0.201166

$ 1.56
$ 1.56

$ 0.069632
$ 0.069632

-0.35%

-12.48%

+32.99%

+32.99%

NOX (NOX) realiojo laiko kaina yra $0.159554. Per pastarąsias 24 valandas NOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.159487 iki aukščiausios $ 0.201166 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOX kaina yra $ 1.56, o žemiausia – $ 0.069632.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -12.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NOX (NOX) rinkos informacija

$ 159.47K
$ 159.47K

--
--

$ 159.47K
$ 159.47K

999.92K
999.92K

999,921.6368481319
999,921.6368481319

Dabartinė NOX rinkos kapitalizacija yra $ 159.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOX apyvartoje yra 999.92K vienetų, o bendras kiekis siekia 999921.6368481319. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 159.47K

NOX (NOX) kainos istorija USD

Šiandienos NOX kainos pokytis į USD: $ -0.022763225216773.
NOX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033955005.
NOX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0186683285.
NOX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.07806851697296845.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.022763225216773-12.48%
30 dienų$ -0.0033955005-2.12%
60 dienų$ +0.0186683285+11.70%
90 dienų$ +0.07806851697296845+95.81%

Kas yra NOX (NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

NOX (NOX) išteklius

Oficiali svetainė

NOX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NOX (NOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOX (NOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOX prognozes.

Peržiūrėkite NOX kainos prognozę dabar!

NOX į vietos valiutas

NOX (NOX) Tokenomika

Supratimas apie NOX (NOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NOX (NOX)

Kiek NOX(NOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOX kaina USD valiuta yra 0.159554USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOX į USD kaina?
Dabartinė NOX kaina USD valiuta yra $ 0.159554. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NOX rinkos kapitalizacija?
NOX rinkos kapitalizacija yra $ 159.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOX apyvartoje?
NOX apyvartoje yra 999.92KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOX kaina?
NOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.56USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOX kaina?
NOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.069632USD.
Kokia yra NOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOX yra --USD.
Ar NOX kaina šiais metais kils?
NOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:44(UTC+8)

NOX (NOX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.