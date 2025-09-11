Daugiau apie NECT

Nectar kaina (NECT)

Neįtraukta į sąrašą

1 NECT į USD – tiesioginė kaina:

$0.998393
$0.998393$0.998393
-0.10%1D
mexc
USD
Nectar (NECT) kainos grafikas realiu laiku
Nectar (NECT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.997596
$ 0.997596$ 0.997596
24 val. žemiausia
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 val. aukščiausia

$ 0.997596
$ 0.997596$ 0.997596

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 0.938008
$ 0.938008$ 0.938008

+0.03%

-0.11%

+0.01%

+0.01%

Nectar (NECT) realiojo laiko kaina yra $0.998407. Per pastarąsias 24 valandas NECT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.997596 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NECT kaina yra $ 1.035, o žemiausia – $ 0.938008.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NECT per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nectar (NECT) rinkos informacija

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

--
----

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

4.72M
4.72M 4.72M

4,717,559.53766
4,717,559.53766 4,717,559.53766

Dabartinė Nectar rinkos kapitalizacija yra $ 4.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NECT apyvartoje yra 4.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 4717559.53766. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.71M

Nectar (NECT) kainos istorija USD

Šiandienos Nectar kainos pokytis į USD: $ -0.0011294953670812.
Nectar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027896489.
Nectar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010448329.
Nectar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0011294953670812-0.11%
30 dienų$ -0.0027896489-0.27%
60 dienų$ +0.0010448329+0.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Nectar (NECT)

Nectar (NECT) is an over-collateralised, Berachain native stablecoin issued through the Beraborrow protocol. At any time NECT can be redeemed against the underlying collateral at face value. To borrow, you must open a Den and deposit an approved Berachain asset as collateral. Beraborrow is a leading Berachain native CDP protocol. Unlike traditional CDP platforms, the Beraborrow protocol is powered by Proof-of-Liquidty (PoL), aligning incentives with borrowers and the Berachain ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nectar (NECT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Nectar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nectar (NECT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nectar (NECT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nectar prognozes.

Peržiūrėkite Nectar kainos prognozę dabar!

NECT į vietos valiutas

Nectar (NECT) Tokenomika

Supratimas apie Nectar (NECT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NECTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nectar (NECT)

Kiek Nectar(NECT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NECT kaina USD valiuta yra 0.998407USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NECT į USD kaina?
Dabartinė NECT kaina USD valiuta yra $ 0.998407. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nectar rinkos kapitalizacija?
NECT rinkos kapitalizacija yra $ 4.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NECT apyvartoje?
NECT apyvartoje yra 4.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NECT kaina?
NECT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.035USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NECT kaina?
NECT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.938008USD.
Kokia yra NECT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NECT yra --USD.
Ar NECT kaina šiais metais kils?
NECT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NECT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
