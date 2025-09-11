Daugiau apie ⌘

NANI kaina (⌘)

1 ⌘ į USD – tiesioginė kaina:

$0.00389871
-0.70%1D
NANI (⌘) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:34:18(UTC+8)

NANI (⌘) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00383939
24 val. žemiausia
$ 0.00393009
24 val. aukščiausia

$ 0.00383939
$ 0.00393009
$ 0.103505
$ 0.00105545
-0.13%

-0.77%

+0.17%

+0.17%

NANI (⌘) realiojo laiko kaina yra $0.00389871. Per pastarąsias 24 valandas ⌘ svyravo nuo žemiausios kainos $0.00383939 iki aukščiausios $0.00393009, rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ⌘ kaina yra $0.103505, o žemiausia – $0.00105545.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ⌘ per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NANI (⌘) rinkos informacija

$ 2.60M
--
$ 3.90M
666.67M
999,999,999.0
Dabartinė NANI rinkos kapitalizacija yra $2.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ⌘ apyvartoje yra 666.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $3.90M

NANI (⌘) kainos istorija USD

Šiandienos NANI kainos pokytis į USD: $ 0.
NANI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000316629.
NANI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019860695.
NANI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.77%
30 dienų$ +0.0000316629+0.81%
60 dienų$ -0.0019860695-50.94%
90 dienų$ 0--

Kas yra NANI (⌘)

NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps.

NANI (⌘) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

NANI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NANI (⌘) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NANI (⌘) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NANI prognozes.

Peržiūrėkite NANI kainos prognozę dabar!

⌘ į vietos valiutas

NANI (⌘) Tokenomika

Supratimas apie NANI (⌘) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ⌘išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NANI (⌘)

Kiek NANI(⌘) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ⌘ kaina USD valiuta yra 0.00389871USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ⌘ į USD kaina?
Dabartinė ⌘ kaina USD valiuta yra $ 0.00389871. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NANI rinkos kapitalizacija?
⌘ rinkos kapitalizacija yra $ 2.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ⌘ apyvartoje?
⌘ apyvartoje yra 666.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ⌘ kaina?
⌘ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.103505USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ⌘ kaina?
⌘ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00105545USD.
Kokia yra ⌘ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ⌘ yra --USD.
Ar ⌘ kaina šiais metais kils?
⌘ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ⌘ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NANI (⌘) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.