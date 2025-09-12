Daugiau apie MORTI

Morti kaina (MORTI)

Neįtraukta į sąrašą

1 MORTI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Morti (MORTI) kainos grafikas realiu laiku
Morti (MORTI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01800347
$ 0.01800347$ 0.01800347

$ 0.0000030
$ 0.0000030$ 0.0000030

--

--

-5.11%

-5.11%

Morti (MORTI) realiojo laiko kaina yra $0.00001907. Per pastarąsias 24 valandas MORTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MORTI kaina yra $ 0.01800347, o žemiausia – $ 0.0000030.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MORTI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -5.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Morti (MORTI) rinkos informacija

$ 13.16K
$ 13.16K$ 13.16K

--
----

$ 13.16K
$ 13.16K$ 13.16K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000.0
690,000,000.0 690,000,000.0

Dabartinė Morti rinkos kapitalizacija yra $ 13.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MORTI apyvartoje yra 690.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.16K

Morti (MORTI) kainos istorija USD

Šiandienos Morti kainos pokytis į USD: $ 0.
Morti 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000023080.
Morti 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000012154.
Morti 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000023080-12.10%
60 dienų$ +0.0000012154+6.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra Morti (MORTI)

What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: - Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends. - Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility

Morti (MORTI) išteklius

Oficiali svetainė

Morti kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Morti (MORTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Morti (MORTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Morti prognozes.

Peržiūrėkite Morti kainos prognozę dabar!

MORTI į vietos valiutas

Morti (MORTI) Tokenomika

Supratimas apie Morti (MORTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MORTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Morti (MORTI)

Kiek Morti(MORTI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MORTI kaina USD valiuta yra 0.00001907USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MORTI į USD kaina?
Dabartinė MORTI kaina USD valiuta yra $ 0.00001907. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Morti rinkos kapitalizacija?
MORTI rinkos kapitalizacija yra $ 13.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MORTI apyvartoje?
MORTI apyvartoje yra 690.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MORTI kaina?
MORTI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01800347USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MORTI kaina?
MORTI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000030USD.
Kokia yra MORTI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MORTI yra --USD.
Ar MORTI kaina šiais metais kils?
MORTI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MORTI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
