MOONUT (MOONUT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOONUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOONUT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOONUT per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – -6.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MOONUT rinkos kapitalizacija yra $ 18.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOONUT apyvartoje yra 998.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 998539724.648407. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.24K
Šiandienos MOONUT kainos pokytis į USD: $ 0.
MOONUT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MOONUT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MOONUT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-6.85%
|30 dienų
|$ 0
|+2.53%
|60 dienų
|$ 0
|+9.29%
|90 dienų
|$ 0
|--
$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.
