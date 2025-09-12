Daugiau apie MONGY

Mongy kaina (MONGY)

Neįtraukta į sąrašą

1 MONGY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.30%1D
Mongy (MONGY) kainos grafikas realiu laiku
Mongy (MONGY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03346525
$ 0.03346525$ 0.03346525

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

+0.39%

+12.32%

+12.32%

Mongy (MONGY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MONGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MONGY kaina yra $ 0.03346525, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MONGY per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mongy (MONGY) rinkos informacija

$ 47.90K
$ 47.90K$ 47.90K

--
----

$ 47.90K
$ 47.90K$ 47.90K

999.62M
999.62M 999.62M

999,622,589.053093
999,622,589.053093 999,622,589.053093

Dabartinė Mongy rinkos kapitalizacija yra $ 47.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MONGY apyvartoje yra 999.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 999622589.053093. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 47.90K

Mongy (MONGY) kainos istorija USD

Šiandienos Mongy kainos pokytis į USD: $ 0.
Mongy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mongy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Mongy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.39%
30 dienų$ 0+17.16%
60 dienų$ 0+29.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra Mongy (MONGY)

$MONGY mainstream banana eating cat monkey meme

Mongy (MONGY) išteklius

Oficiali svetainė

Mongy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mongy (MONGY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mongy (MONGY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mongy prognozes.

Peržiūrėkite Mongy kainos prognozę dabar!

MONGY į vietos valiutas

Mongy (MONGY) Tokenomika

Supratimas apie Mongy (MONGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MONGYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mongy (MONGY)

Kiek Mongy(MONGY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MONGY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MONGY į USD kaina?
Dabartinė MONGY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mongy rinkos kapitalizacija?
MONGY rinkos kapitalizacija yra $ 47.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MONGY apyvartoje?
MONGY apyvartoje yra 999.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MONGY kaina?
MONGY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03346525USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MONGY kaina?
MONGY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MONGY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MONGY yra --USD.
Ar MONGY kaina šiais metais kils?
MONGY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MONGY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.