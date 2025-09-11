Daugiau apie METFI

MetFi logotipas

MetFi kaina (METFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 METFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.125394
$0.125394$0.125394
-1.60%1D
USD
MetFi (METFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:17:10(UTC+8)

MetFi (METFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.124331
$ 0.124331$ 0.124331
24 val. žemiausia
$ 0.127533
$ 0.127533$ 0.127533
24 val. aukščiausia

$ 0.124331
$ 0.124331$ 0.124331

$ 0.127533
$ 0.127533$ 0.127533

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

$ 0.12322
$ 0.12322$ 0.12322

+0.29%

-1.60%

-2.29%

-2.29%

MetFi (METFI) realiojo laiko kaina yra $0.125489. Per pastarąsias 24 valandas METFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.124331 iki aukščiausios $ 0.127533 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METFI kaina yra $ 5.7, o žemiausia – $ 0.12322.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MetFi (METFI) rinkos informacija

$ 27.73M
$ 27.73M$ 27.73M

--
----

$ 56.46M
$ 56.46M$ 56.46M

221.24M
221.24M 221.24M

450,520,175.5070679
450,520,175.5070679 450,520,175.5070679

Dabartinė MetFi rinkos kapitalizacija yra $ 27.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. METFI apyvartoje yra 221.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 450520175.5070679. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.46M

MetFi (METFI) kainos istorija USD

Šiandienos MetFi kainos pokytis į USD: $ -0.0020439051886918.
MetFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0377801826.
MetFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0525624982.
MetFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.16548150780222966.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0020439051886918-1.60%
30 dienų$ -0.0377801826-30.10%
60 dienų$ -0.0525624982-41.88%
90 dienų$ -0.16548150780222966-56.87%

Kas yra MetFi (METFI)

MetFi (METFI) išteklius

Oficiali svetainė

MetFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MetFi (METFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetFi (METFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetFi prognozes.

Peržiūrėkite MetFi kainos prognozę dabar!

METFI į vietos valiutas

MetFi (METFI) Tokenomika

Supratimas apie MetFi (METFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MetFi (METFI)

Kiek MetFi(METFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė METFI kaina USD valiuta yra 0.125489USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė METFI į USD kaina?
Dabartinė METFI kaina USD valiuta yra $ 0.125489. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MetFi rinkos kapitalizacija?
METFI rinkos kapitalizacija yra $ 27.73MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra METFI apyvartoje?
METFI apyvartoje yra 221.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) METFI kaina?
METFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.7USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) METFI kaina?
METFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12322USD.
Kokia yra METFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis METFI yra --USD.
Ar METFI kaina šiais metais kils?
METFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite METFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
