Meta USD (MUSD) realiojo laiko kaina yra $0.999216. Per pastarąsias 24 valandas MUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.995722 iki aukščiausios $ 1.002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUSD kaina yra $ 1.086, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Meta USD rinkos kapitalizacija yra $ 4.37M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUSD apyvartoje yra 4.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 4376116.445968176. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.37M
Šiandienos Meta USD kainos pokytis į USD: $ +0.00155771.
Meta USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006541867.
Meta USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0013673271.
Meta USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010909225194544.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00155771
|+0.16%
|30 dienų
|$ +0.0006541867
|+0.07%
|60 dienų
|$ +0.0013673271
|+0.14%
|90 dienų
|$ +0.0010909225194544
|+0.11%
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
Supratimas apie Meta USD (MUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
