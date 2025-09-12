Daugiau apie MELLOW

MELLOW Kainos informacija

MELLOW Oficiali svetainė

MELLOW Tokenomika

MELLOW Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Mellow Man logotipas

Mellow Man kaina (MELLOW)

Neįtraukta į sąrašą

1 MELLOW į USD – tiesioginė kaina:

$0.00572661
$0.00572661$0.00572661
+2.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Mellow Man (MELLOW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:02:33(UTC+8)

Mellow Man (MELLOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00551647
$ 0.00551647$ 0.00551647
24 val. žemiausia
$ 0.00576513
$ 0.00576513$ 0.00576513
24 val. aukščiausia

$ 0.00551647
$ 0.00551647$ 0.00551647

$ 0.00576513
$ 0.00576513$ 0.00576513

$ 0.227692
$ 0.227692$ 0.227692

$ 0.00106174
$ 0.00106174$ 0.00106174

-0.00%

+2.39%

+23.45%

+23.45%

Mellow Man (MELLOW) realiojo laiko kaina yra $0.00572661. Per pastarąsias 24 valandas MELLOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00551647 iki aukščiausios $ 0.00576513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MELLOW kaina yra $ 0.227692, o žemiausia – $ 0.00106174.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MELLOW per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +2.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mellow Man (MELLOW) rinkos informacija

$ 397.54K
$ 397.54K$ 397.54K

--
----

$ 397.54K
$ 397.54K$ 397.54K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000.0
69,420,000.0 69,420,000.0

Dabartinė Mellow Man rinkos kapitalizacija yra $ 397.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MELLOW apyvartoje yra 69.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 397.54K

Mellow Man (MELLOW) kainos istorija USD

Šiandienos Mellow Man kainos pokytis į USD: $ +0.0001336.
Mellow Man 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007911328.
Mellow Man 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0032056755.
Mellow Man 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005413294381867167.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001336+2.39%
30 dienų$ -0.0007911328-13.81%
60 dienų$ -0.0032056755-55.97%
90 dienų$ -0.005413294381867167-48.59%

Kas yra Mellow Man (MELLOW)

Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Mellow Man (MELLOW) išteklius

Oficiali svetainė

Mellow Man kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mellow Man (MELLOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mellow Man (MELLOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mellow Man prognozes.

Peržiūrėkite Mellow Man kainos prognozę dabar!

MELLOW į vietos valiutas

Mellow Man (MELLOW) Tokenomika

Supratimas apie Mellow Man (MELLOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MELLOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mellow Man (MELLOW)

Kiek Mellow Man(MELLOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MELLOW kaina USD valiuta yra 0.00572661USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MELLOW į USD kaina?
Dabartinė MELLOW kaina USD valiuta yra $ 0.00572661. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mellow Man rinkos kapitalizacija?
MELLOW rinkos kapitalizacija yra $ 397.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MELLOW apyvartoje?
MELLOW apyvartoje yra 69.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MELLOW kaina?
MELLOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.227692USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MELLOW kaina?
MELLOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00106174USD.
Kokia yra MELLOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MELLOW yra --USD.
Ar MELLOW kaina šiais metais kils?
MELLOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MELLOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:02:33(UTC+8)

Mellow Man (MELLOW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.