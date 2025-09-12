Mellow Man kaina (MELLOW)
-0.00%
+2.39%
+23.45%
+23.45%
Mellow Man (MELLOW) realiojo laiko kaina yra $0.00572661. Per pastarąsias 24 valandas MELLOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00551647 iki aukščiausios $ 0.00576513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MELLOW kaina yra $ 0.227692, o žemiausia – $ 0.00106174.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MELLOW per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +2.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Mellow Man rinkos kapitalizacija yra $ 397.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MELLOW apyvartoje yra 69.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 397.54K
Šiandienos Mellow Man kainos pokytis į USD: $ +0.0001336.
Mellow Man 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007911328.
Mellow Man 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0032056755.
Mellow Man 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005413294381867167.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0001336
|+2.39%
|30 dienų
|$ -0.0007911328
|-13.81%
|60 dienų
|$ -0.0032056755
|-55.97%
|90 dienų
|$ -0.005413294381867167
|-48.59%
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.