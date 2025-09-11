Daugiau apie MIMATIC

MIMATIC Kainos informacija

MIMATIC Oficiali svetainė

MIMATIC Tokenomika

MIMATIC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MAI logotipas

MAI kaina (MIMATIC)

Neįtraukta į sąrašą

1 MIMATIC į USD – tiesioginė kaina:

$0.992556
$0.992556$0.992556
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MAI (MIMATIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:14:28(UTC+8)

MAI (MIMATIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.991718
$ 0.991718$ 0.991718
24 val. žemiausia
$ 0.996379
$ 0.996379$ 0.996379
24 val. aukščiausia

$ 0.991718
$ 0.991718$ 0.991718

$ 0.996379
$ 0.996379$ 0.996379

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.655895
$ 0.655895$ 0.655895

+0.08%

-0.05%

-0.06%

-0.06%

MAI (MIMATIC) realiojo laiko kaina yra $0.992537. Per pastarąsias 24 valandas MIMATIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.991718 iki aukščiausios $ 0.996379 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIMATIC kaina yra $ 1.35, o žemiausia – $ 0.655895.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIMATIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAI (MIMATIC) rinkos informacija

$ 27.36M
$ 27.36M$ 27.36M

--
----

$ 300.12M
$ 300.12M$ 300.12M

27.56M
27.56M 27.56M

302,380,930.8644717
302,380,930.8644717 302,380,930.8644717

Dabartinė MAI rinkos kapitalizacija yra $ 27.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MIMATIC apyvartoje yra 27.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 302380930.8644717. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 300.12M

MAI (MIMATIC) kainos istorija USD

Šiandienos MAI kainos pokytis į USD: $ -0.0005039750169952.
MAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020735090.
MAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050334528.
MAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003563960117146.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005039750169952-0.05%
30 dienų$ +0.0020735090+0.21%
60 dienų$ -0.0050334528-0.50%
90 dienų$ -0.003563960117146-0.35%

Kas yra MAI (MIMATIC)

MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MAI (MIMATIC) išteklius

Oficiali svetainė

MAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAI (MIMATIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAI (MIMATIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAI prognozes.

Peržiūrėkite MAI kainos prognozę dabar!

MIMATIC į vietos valiutas

MAI (MIMATIC) Tokenomika

Supratimas apie MAI (MIMATIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIMATICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAI (MIMATIC)

Kiek MAI(MIMATIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIMATIC kaina USD valiuta yra 0.992537USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIMATIC į USD kaina?
Dabartinė MIMATIC kaina USD valiuta yra $ 0.992537. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAI rinkos kapitalizacija?
MIMATIC rinkos kapitalizacija yra $ 27.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIMATIC apyvartoje?
MIMATIC apyvartoje yra 27.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIMATIC kaina?
MIMATIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.35USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIMATIC kaina?
MIMATIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.655895USD.
Kokia yra MIMATIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIMATIC yra --USD.
Ar MIMATIC kaina šiais metais kils?
MIMATIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIMATIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:14:28(UTC+8)

MAI (MIMATIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.