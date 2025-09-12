Daugiau apie LOOPY

LOOPY kaina (LOOPY)

Neįtraukta į sąrašą

1 LOOPY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.30%1D
LOOPY (LOOPY) kainos grafikas realiu laiku
LOOPY (LOOPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002026
$ 0.00002026$ 0.00002026

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.36%

+9.15%

+9.15%

LOOPY (LOOPY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LOOPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LOOPY kaina yra $ 0.00002026, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LOOPY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.15%.

LOOPY (LOOPY) rinkos informacija

$ 33.99K
$ 33.99K$ 33.99K

--
----

$ 33.99K
$ 33.99K$ 33.99K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Dabartinė LOOPY rinkos kapitalizacija yra $ 33.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LOOPY apyvartoje yra 1.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.99K

LOOPY (LOOPY) kainos istorija USD

Šiandienos LOOPY kainos pokytis į USD: $ 0.
LOOPY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LOOPY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
LOOPY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.36%
30 dienų$ 0-8.68%
60 dienų$ 0+6.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra LOOPY (LOOPY)

$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

LOOPY (LOOPY) išteklius

Oficiali svetainė

LOOPY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LOOPY (LOOPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LOOPY (LOOPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LOOPY prognozes.

Peržiūrėkite LOOPY kainos prognozę dabar!

LOOPY į vietos valiutas

LOOPY (LOOPY) Tokenomika

Supratimas apie LOOPY (LOOPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LOOPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LOOPY (LOOPY)

Kiek LOOPY(LOOPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LOOPY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LOOPY į USD kaina?
Dabartinė LOOPY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LOOPY rinkos kapitalizacija?
LOOPY rinkos kapitalizacija yra $ 33.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LOOPY apyvartoje?
LOOPY apyvartoje yra 1.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LOOPY kaina?
LOOPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00002026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LOOPY kaina?
LOOPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LOOPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LOOPY yra --USD.
Ar LOOPY kaina šiais metais kils?
LOOPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LOOPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.