LIL BUB logotipas

LIL BUB kaina (BUB)

Neįtraukta į sąrašą

1 BUB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
LIL BUB (BUB) kainos grafikas realiu laiku
LIL BUB (BUB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04253922
$ 0.04253922$ 0.04253922

$ 0.00000507
$ 0.00000507$ 0.00000507

--

--

+2.27%

+2.27%

LIL BUB (BUB) realiojo laiko kaina yra $0.00001284. Per pastarąsias 24 valandas BUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUB kaina yra $ 0.04253922, o žemiausia – $ 0.00000507.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LIL BUB (BUB) rinkos informacija

$ 12.84K
$ 12.84K$ 12.84K

--
----

$ 12.84K
$ 12.84K$ 12.84K

999.86M
999.86M 999.86M

999,861,600.23
999,861,600.23 999,861,600.23

Dabartinė LIL BUB rinkos kapitalizacija yra $ 12.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUB apyvartoje yra 999.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 999861600.23. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.84K

LIL BUB (BUB) kainos istorija USD

Šiandienos LIL BUB kainos pokytis į USD: $ 0.
LIL BUB 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000013377.
LIL BUB 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000018013.
LIL BUB 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002004336475386433.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000013377+10.42%
60 dienų$ +0.0000018013+14.03%
90 dienų$ +0.000002004336475386433+18.50%

Kas yra LIL BUB (BUB)

Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.

LIL BUB (BUB) išteklius

Oficiali svetainė

LIL BUB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LIL BUB (BUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LIL BUB (BUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LIL BUB prognozes.

Peržiūrėkite LIL BUB kainos prognozę dabar!

BUB į vietos valiutas

LIL BUB (BUB) Tokenomika

Supratimas apie LIL BUB (BUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LIL BUB (BUB)

Kiek LIL BUB(BUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUB kaina USD valiuta yra 0.00001284USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUB į USD kaina?
Dabartinė BUB kaina USD valiuta yra $ 0.00001284. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LIL BUB rinkos kapitalizacija?
BUB rinkos kapitalizacija yra $ 12.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUB apyvartoje?
BUB apyvartoje yra 999.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUB kaina?
BUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04253922USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUB kaina?
BUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000507USD.
Kokia yra BUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUB yra --USD.
Ar BUB kaina šiais metais kils?
BUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
