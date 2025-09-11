Daugiau apie LCX

1 LCX į USD – tiesioginė kaina:

$0.145689
$0.145689$0.145689
+2.20%1D
mexc
USD
LCX (LCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:12:16(UTC+8)

LCX (LCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.141021
$ 0.141021$ 0.141021
24 val. žemiausia
$ 0.146008
$ 0.146008$ 0.146008
24 val. aukščiausia

$ 0.141021
$ 0.141021$ 0.141021

$ 0.146008
$ 0.146008$ 0.146008

$ 0.563966
$ 0.563966$ 0.563966

$ 0.00007085
$ 0.00007085$ 0.00007085

+1.01%

+2.33%

-0.28%

-0.28%

LCX (LCX) realiojo laiko kaina yra $0.14569. Per pastarąsias 24 valandas LCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.141021 iki aukščiausios $ 0.146008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LCX kaina yra $ 0.563966, o žemiausia – $ 0.00007085.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LCX per pastarąją valandą pasikeitė +1.01%, per 24 valandas – +2.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

LCX (LCX) rinkos informacija

$ 136.82M
$ 136.82M$ 136.82M

--
----

$ 138.13M
$ 138.13M$ 138.13M

940.99M
940.99M 940.99M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

Dabartinė LCX rinkos kapitalizacija yra $ 136.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LCX apyvartoje yra 940.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 950000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 138.13M

LCX (LCX) kainos istorija USD

Šiandienos LCX kainos pokytis į USD: $ +0.00331401.
LCX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0159467757.
LCX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0265744241.
LCX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.03139169002671154.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00331401+2.33%
30 dienų$ +0.0159467757+10.95%
60 dienų$ +0.0265744241+18.24%
90 dienų$ +0.03139169002671154+27.46%

Kas yra LCX (LCX)

LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an  end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com

LCX (LCX) išteklius

Oficiali svetainė

LCX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos LCX (LCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų LCX (LCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes LCX prognozes.

Peržiūrėkite LCX kainos prognozę dabar!

LCX į vietos valiutas

LCX (LCX) Tokenomika

Supratimas apie LCX (LCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie LCX (LCX)

Kiek LCX(LCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LCX kaina USD valiuta yra 0.14569USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LCX į USD kaina?
Dabartinė LCX kaina USD valiuta yra $ 0.14569. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra LCX rinkos kapitalizacija?
LCX rinkos kapitalizacija yra $ 136.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LCX apyvartoje?
LCX apyvartoje yra 940.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LCX kaina?
LCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.563966USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LCX kaina?
LCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00007085USD.
Kokia yra LCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LCX yra --USD.
Ar LCX kaina šiais metais kils?
LCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:12:16(UTC+8)

LCX (LCX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.