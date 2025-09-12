Daugiau apie LAMA

Lama logotipas

Lama kaina (LAMA)

Neįtraukta į sąrašą

1 LAMA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Lama (LAMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:38:26(UTC+8)

Lama (LAMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.60%

+16.04%

+16.04%

Lama (LAMA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LAMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAMA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAMA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lama (LAMA) rinkos informacija

$ 31.82K
$ 31.82K$ 31.82K

--
----

$ 31.82K
$ 31.82K$ 31.82K

99.18B
99.18B 99.18B

99,182,036,004.72711
99,182,036,004.72711 99,182,036,004.72711

Dabartinė Lama rinkos kapitalizacija yra $ 31.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LAMA apyvartoje yra 99.18B vienetų, o bendras kiekis siekia 99182036004.72711. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.82K

Lama (LAMA) kainos istorija USD

Šiandienos Lama kainos pokytis į USD: $ 0.
Lama 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lama 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Lama 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.60%
30 dienų$ 0+24.98%
60 dienų$ 0+36.99%
90 dienų$ 0--

Kas yra Lama (LAMA)

LAMA is community token on AVAX. We spread the llama vibe across the chain.

Lama (LAMA) išteklius

Oficiali svetainė

Lama kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lama (LAMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lama (LAMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lama prognozes.

Peržiūrėkite Lama kainos prognozę dabar!

LAMA į vietos valiutas

Lama (LAMA) Tokenomika

Supratimas apie Lama (LAMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lama (LAMA)

Kiek Lama(LAMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LAMA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LAMA į USD kaina?
Dabartinė LAMA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lama rinkos kapitalizacija?
LAMA rinkos kapitalizacija yra $ 31.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LAMA apyvartoje?
LAMA apyvartoje yra 99.18BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LAMA kaina?
LAMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LAMA kaina?
LAMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LAMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LAMA yra --USD.
Ar LAMA kaina šiais metais kils?
LAMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LAMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:38:26(UTC+8)

