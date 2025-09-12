Daugiau apie KITNET

KITNET TOKEN logotipas

KITNET TOKEN kaina (KITNET)

1 KITNET į USD – tiesioginė kaina:

$0.00035412
+0.10%1D
KITNET TOKEN (KITNET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:31:22(UTC+8)

KITNET TOKEN (KITNET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+0.17%

+3.40%

+3.40%

KITNET TOKEN (KITNET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KITNET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KITNET kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KITNET per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KITNET TOKEN (KITNET) rinkos informacija

$ 71.57K
--
$ 319.46K
202.12M
902,117,279.1336346
Dabartinė KITNET TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 71.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KITNET apyvartoje yra 202.12M vienetų, o bendras kiekis siekia 902117279.1336346. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 319.46K

KITNET TOKEN (KITNET) kainos istorija USD

Šiandienos KITNET TOKEN kainos pokytis į USD: $ 0.
KITNET TOKEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KITNET TOKEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
KITNET TOKEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.17%
30 dienų$ 0-14.75%
60 dienų$ 0-19.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra KITNET TOKEN (KITNET)

Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

KITNET TOKEN (KITNET) išteklius

Oficiali svetainė

KITNET TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KITNET TOKEN (KITNET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KITNET TOKEN (KITNET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KITNET TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite KITNET TOKEN kainos prognozę dabar!

KITNET į vietos valiutas

KITNET TOKEN (KITNET) Tokenomika

Supratimas apie KITNET TOKEN (KITNET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KITNETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KITNET TOKEN (KITNET)

Kiek KITNET TOKEN(KITNET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KITNET kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KITNET į USD kaina?
Dabartinė KITNET kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KITNET TOKEN rinkos kapitalizacija?
KITNET rinkos kapitalizacija yra $ 71.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KITNET apyvartoje?
KITNET apyvartoje yra 202.12MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KITNET kaina?
KITNET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KITNET kaina?
KITNET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KITNET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KITNET yra --USD.
Ar KITNET kaina šiais metais kils?
KITNET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KITNET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
KITNET TOKEN (KITNET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.