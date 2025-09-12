Daugiau apie KIRA

KIRA kaina (KIRA)

1 KIRA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
KIRA (KIRA) kainos grafikas realiu laiku
KIRA (KIRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00007894
$ 0.00007894$ 0.00007894
24 val. žemiausia
$ 0.00008203
$ 0.00008203$ 0.00008203
24 val. aukščiausia

$ 0.00007894
$ 0.00007894$ 0.00007894

$ 0.00008203
$ 0.00008203$ 0.00008203

$ 0.02057985
$ 0.02057985$ 0.02057985

$ 0.00006322
$ 0.00006322$ 0.00006322

+0.15%

+1.77%

+12.56%

+12.56%

KIRA (KIRA) realiojo laiko kaina yra $0.00008094. Per pastarąsias 24 valandas KIRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007894 iki aukščiausios $ 0.00008203 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KIRA kaina yra $ 0.02057985, o žemiausia – $ 0.00006322.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KIRA per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +1.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KIRA (KIRA) rinkos informacija

$ 80.92K
$ 80.92K$ 80.92K

--
----

$ 80.92K
$ 80.92K$ 80.92K

999.80M
999.80M 999.80M

999,796,570.744494
999,796,570.744494 999,796,570.744494

Dabartinė KIRA rinkos kapitalizacija yra $ 80.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KIRA apyvartoje yra 999.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 999796570.744494. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 80.92K

KIRA (KIRA) kainos istorija USD

Šiandienos KIRA kainos pokytis į USD: $ 0.
KIRA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000072411.
KIRA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000086142.
KIRA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001369485784167061.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.77%
30 dienų$ +0.0000072411+8.95%
60 dienų$ +0.0000086142+10.64%
90 dienų$ +0.00001369485784167061+20.37%

Kas yra KIRA (KIRA)

Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.

KIRA (KIRA) išteklius

Oficiali svetainė

KIRA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KIRA (KIRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KIRA (KIRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KIRA prognozes.

Peržiūrėkite KIRA kainos prognozę dabar!

KIRA į vietos valiutas

KIRA (KIRA) Tokenomika

Supratimas apie KIRA (KIRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KIRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KIRA (KIRA)

Kiek KIRA(KIRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KIRA kaina USD valiuta yra 0.00008094USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KIRA į USD kaina?
Dabartinė KIRA kaina USD valiuta yra $ 0.00008094. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KIRA rinkos kapitalizacija?
KIRA rinkos kapitalizacija yra $ 80.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KIRA apyvartoje?
KIRA apyvartoje yra 999.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KIRA kaina?
KIRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02057985USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KIRA kaina?
KIRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00006322USD.
Kokia yra KIRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KIRA yra --USD.
Ar KIRA kaina šiais metais kils?
KIRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KIRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.