Kensei kaina (KENSEI)
--
+1.89%
+32.89%
+32.89%
Kensei (KENSEI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas KENSEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KENSEI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KENSEI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +32.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Kensei rinkos kapitalizacija yra $ 725.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KENSEI apyvartoje yra 45.07B vienetų, o bendras kiekis siekia 45071894826.09985. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 725.80K
Šiandienos Kensei kainos pokytis į USD: $ 0.
Kensei 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kensei 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Kensei 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.89%
|30 dienų
|$ 0
|+92.20%
|60 dienų
|$ 0
|+88.98%
|90 dienų
|$ 0
|--
$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.
