Kappy logotipas

Kappy kaina (KAPPY)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAPPY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012691
+5.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Kappy (KAPPY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:10:22(UTC+8)

Kappy (KAPPY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00011992
24 val. žemiausia
$ 0.00012758
24 val. aukščiausia

$ 0.00011992
$ 0.00012758
$ 0.00845136
$ 0.00004989
+0.16%

+4.86%

+22.82%

+22.82%

Kappy (KAPPY) realiojo laiko kaina yra $0.00012695. Per pastarąsias 24 valandas KAPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00011992 iki aukščiausios $ 0.00012758 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAPPY kaina yra $ 0.00845136, o žemiausia – $ 0.00004989.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAPPY per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +4.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kappy (KAPPY) rinkos informacija

$ 126.80K
--
$ 126.84K
999.37M
999,700,590.322483
Dabartinė Kappy rinkos kapitalizacija yra $ 126.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAPPY apyvartoje yra 999.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 999700590.322483. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 126.84K

Kappy (KAPPY) kainos istorija USD

Šiandienos Kappy kainos pokytis į USD: $ 0.
Kappy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000262488.
Kappy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000146177.
Kappy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00004522922759184498.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.86%
30 dienų$ +0.0000262488+20.68%
60 dienų$ +0.0000146177+11.51%
90 dienų$ +0.00004522922759184498+55.35%

Kas yra Kappy (KAPPY)

At its core, Kappy represents the fusion of anime’s creative spirit with current trending, AI technology. Our mascot, an irreverent capybara with an IDGAF attitude, embodies both the playful nature of both anime and web3 culture. We will also be making use of AI to allow Kappy to come to “life” to interact with crypto community through X while riding on the current trend in solana chain. Stay chill, aim high

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kappy (KAPPY) išteklius

Oficiali svetainė

Kappy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kappy (KAPPY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kappy (KAPPY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kappy prognozes.

Peržiūrėkite Kappy kainos prognozę dabar!

KAPPY į vietos valiutas

Kappy (KAPPY) Tokenomika

Supratimas apie Kappy (KAPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kappy (KAPPY)

Kiek Kappy(KAPPY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAPPY kaina USD valiuta yra 0.00012695USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAPPY į USD kaina?
Dabartinė KAPPY kaina USD valiuta yra $ 0.00012695. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kappy rinkos kapitalizacija?
KAPPY rinkos kapitalizacija yra $ 126.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAPPY apyvartoje?
KAPPY apyvartoje yra 999.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAPPY kaina?
KAPPY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00845136USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAPPY kaina?
KAPPY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004989USD.
Kokia yra KAPPY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAPPY yra --USD.
Ar KAPPY kaina šiais metais kils?
KAPPY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAPPY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:10:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.