Integritee logotipas

Integritee kaina (TEER)

Neįtraukta į sąrašą

1 TEER į USD – tiesioginė kaina:

$0.154092
$0.154092
+0.40%1D
mexc
USD
Integritee (TEER) kainos grafikas realiu laiku
Integritee (TEER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.153352
$ 0.153352
24 val. žemiausia
$ 0.154233
$ 0.154233
24 val. aukščiausia

$ 0.153352
$ 0.153352

$ 0.154233
$ 0.154233

$ 8.87
$ 8.87

$ 0.124479
$ 0.124479

+0.08%

+0.40%

+0.10%

+0.10%

Integritee (TEER) realiojo laiko kaina yra $0.154092. Per pastarąsias 24 valandas TEER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.153352 iki aukščiausios $ 0.154233 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TEER kaina yra $ 8.87, o žemiausia – $ 0.124479.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TEER per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Integritee (TEER) rinkos informacija

$ 613.03K
$ 613.03K

--
--

$ 1.54M
$ 1.54M

3.98M
3.98M

10,000,000.0
10,000,000.0

Dabartinė Integritee rinkos kapitalizacija yra $ 613.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TEER apyvartoje yra 3.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.54M

Integritee (TEER) kainos istorija USD

Šiandienos Integritee kainos pokytis į USD: $ +0.00061444.
Integritee 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012289299.
Integritee 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0127092153.
Integritee 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.06355676717040738.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00061444+0.40%
30 dienų$ +0.0012289299+0.80%
60 dienų$ +0.0127092153+8.25%
90 dienų$ -0.06355676717040738-29.20%

Kas yra Integritee (TEER)

What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

Integritee (TEER) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Integritee kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Integritee (TEER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Integritee (TEER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Integritee prognozes.

Peržiūrėkite Integritee kainos prognozę dabar!

TEER į vietos valiutas

Integritee (TEER) Tokenomika

Supratimas apie Integritee (TEER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TEERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Integritee (TEER)

Kiek Integritee(TEER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TEER kaina USD valiuta yra 0.154092USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TEER į USD kaina?
Dabartinė TEER kaina USD valiuta yra $ 0.154092. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Integritee rinkos kapitalizacija?
TEER rinkos kapitalizacija yra $ 613.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TEER apyvartoje?
TEER apyvartoje yra 3.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TEER kaina?
TEER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.87USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TEER kaina?
TEER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.124479USD.
Kokia yra TEER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TEER yra --USD.
Ar TEER kaina šiais metais kils?
TEER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TEER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.