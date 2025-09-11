Daugiau apie HUSD

HUSD Kainos informacija

HUSD Oficiali svetainė

HUSD Tokenomika

HUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HUSD logotipas

HUSD kaina (HUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 HUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.03354605
$0.03354605$0.03354605
+3.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
HUSD (HUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:20:04(UTC+8)

HUSD (HUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03170752
$ 0.03170752$ 0.03170752
24 val. žemiausia
$ 0.03487455
$ 0.03487455$ 0.03487455
24 val. aukščiausia

$ 0.03170752
$ 0.03170752$ 0.03170752

$ 0.03487455
$ 0.03487455$ 0.03487455

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 0.01822305
$ 0.01822305$ 0.01822305

-1.21%

+3.80%

+10.95%

+10.95%

HUSD (HUSD) realiojo laiko kaina yra $0.03354605. Per pastarąsias 24 valandas HUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03170752 iki aukščiausios $ 0.03487455 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUSD kaina yra $ 1.25, o žemiausia – $ 0.01822305.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUSD per pastarąją valandą pasikeitė -1.21%, per 24 valandas – +3.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HUSD (HUSD) rinkos informacija

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

187.82M
187.82M 187.82M

187,817,004.8973786
187,817,004.8973786 187,817,004.8973786

Dabartinė HUSD rinkos kapitalizacija yra $ 6.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUSD apyvartoje yra 187.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 187817004.8973786. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.30M

HUSD (HUSD) kainos istorija USD

Šiandienos HUSD kainos pokytis į USD: $ +0.00122723.
HUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0042540282.
HUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0036200917.
HUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00122723+3.80%
30 dienų$ +0.0042540282+12.68%
60 dienų$ +0.0036200917+10.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra HUSD (HUSD)

HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

HUSD (HUSD) išteklius

Oficiali svetainė

HUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HUSD (HUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HUSD (HUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HUSD prognozes.

Peržiūrėkite HUSD kainos prognozę dabar!

HUSD į vietos valiutas

HUSD (HUSD) Tokenomika

Supratimas apie HUSD (HUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HUSD (HUSD)

Kiek HUSD(HUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUSD kaina USD valiuta yra 0.03354605USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUSD į USD kaina?
Dabartinė HUSD kaina USD valiuta yra $ 0.03354605. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HUSD rinkos kapitalizacija?
HUSD rinkos kapitalizacija yra $ 6.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUSD apyvartoje?
HUSD apyvartoje yra 187.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUSD kaina?
HUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.25USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUSD kaina?
HUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01822305USD.
Kokia yra HUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUSD yra --USD.
Ar HUSD kaina šiais metais kils?
HUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:20:04(UTC+8)

HUSD (HUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.