Hover (HOV) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHover (HOV), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Hover (HOV) Informacija

Hover is a non-custodial, enterprise-quality lending protocol on the Kava EVM. Combining integrated tokenomics and continuous market surveillance, Hover offers a novel platform to lend, borrow, and earn rewards.

Oficiali svetainė:
https://hover.market
Baltoji knyga:
https://medium.com/@Hover_Market/the-hover-litepaper-30d01e1efa66

Hover (HOV) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Hover (HOV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 198.84K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03001221
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00019884
Hover (HOV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hover (HOV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HOV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HOV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HOV tokenomiką, galite peržiūrėti HOV tokeno kainą realiuoju laiku!

HOV kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HOV? Mūsų HOV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.