HEIR kaina (HEIR)

Neįtraukta į sąrašą

1 HEIR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
HEIR (HEIR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:40:38(UTC+8)

HEIR (HEIR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00000101
$ 0.00000101$ 0.00000101
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000101
$ 0.00000101$ 0.00000101

$ 0.00000252
$ 0.00000252$ 0.00000252

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+2.21%

+3.38%

+3.38%

HEIR (HEIR) realiojo laiko kaina yra $0.000001. Per pastarąsias 24 valandas HEIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00000101 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEIR kaina yra $ 0.00000252, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEIR per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +2.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HEIR (HEIR) rinkos informacija

$ 100.36K
$ 100.36K$ 100.36K

--
----

$ 100.36K
$ 100.36K$ 100.36K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Dabartinė HEIR rinkos kapitalizacija yra $ 100.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HEIR apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 100.36K

HEIR (HEIR) kainos istorija USD

Šiandienos HEIR kainos pokytis į USD: $ 0.
HEIR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000000414.
HEIR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000002651.
HEIR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.21%
30 dienų$ -0.0000000414-4.14%
60 dienų$ +0.0000002651+26.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra HEIR (HEIR)

Onchain Inheritance. We've built a family office in a box allowing family leaders to assume control of their family's future holdings. Create an Onchain trust for just 1$ and buy credits by burning heir tokens to make RWAs inside of your estate. Build value for your family's tomorrow today with HEIR. heir is available on Base chain to access the deepest pools of stable and universal asset liquidity allowing you to stay on the strongest chain and save for your future.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

HEIR (HEIR) išteklius

Oficiali svetainė

HEIR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HEIR (HEIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HEIR (HEIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HEIR prognozes.

Peržiūrėkite HEIR kainos prognozę dabar!

HEIR į vietos valiutas

HEIR (HEIR) Tokenomika

Supratimas apie HEIR (HEIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HEIR (HEIR)

Kiek HEIR(HEIR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEIR kaina USD valiuta yra 0.0000010USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEIR į USD kaina?
Dabartinė HEIR kaina USD valiuta yra $ 0.0000010. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HEIR rinkos kapitalizacija?
HEIR rinkos kapitalizacija yra $ 100.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEIR apyvartoje?
HEIR apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEIR kaina?
HEIR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00000252USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEIR kaina?
HEIR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HEIR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEIR yra --USD.
Ar HEIR kaina šiais metais kils?
HEIR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEIR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.