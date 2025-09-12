Daugiau apie GEO

GeoDB kaina (GEO)

1 GEO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00017172
$0.00017172$0.00017172
0.00%1D
GeoDB (GEO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:18:31(UTC+8)

GeoDB (GEO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.07%

+0.07%

GeoDB (GEO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEO kaina yra $ 5.0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GeoDB (GEO) rinkos informacija

$ 30.46K
$ 30.46K$ 30.46K

$ 60.10K
$ 60.10K$ 60.10K

177.40M
177.40M 177.40M

350,000,000.0
350,000,000.0 350,000,000.0

Dabartinė GeoDB rinkos kapitalizacija yra $ 30.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GEO apyvartoje yra 177.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 350000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.10K

GeoDB (GEO) kainos istorija USD

Šiandienos GeoDB kainos pokytis į USD: $ 0.
GeoDB 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GeoDB 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GeoDB 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+24.66%
60 dienų$ 0+30.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra GeoDB (GEO)

Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GeoDB (GEO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GeoDB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GeoDB (GEO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GeoDB (GEO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GeoDB prognozes.

Peržiūrėkite GeoDB kainos prognozę dabar!

GEO į vietos valiutas

GeoDB (GEO) Tokenomika

Supratimas apie GeoDB (GEO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GeoDB (GEO)

Kiek GeoDB(GEO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEO į USD kaina?
Dabartinė GEO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GeoDB rinkos kapitalizacija?
GEO rinkos kapitalizacija yra $ 30.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEO apyvartoje?
GEO apyvartoje yra 177.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEO kaina?
GEO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEO kaina?
GEO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GEO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEO yra --USD.
Ar GEO kaina šiais metais kils?
GEO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:18:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.