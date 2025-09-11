Daugiau apie GEEQ

GEEQ kaina (GEEQ)

Neįtraukta į sąrašą

1 GEEQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.02803145
-1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GEEQ (GEEQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:16:21(UTC+8)

GEEQ (GEEQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02546116
24 val. žemiausia
$ 0.0290779
24 val. aukščiausia

$ 0.02546116
$ 0.0290779
$ 4.88
$ 0.01944238
-3.11%

-1.22%

-2.37%

-2.37%

GEEQ (GEEQ) realiojo laiko kaina yra $0.02803145. Per pastarąsias 24 valandas GEEQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02546116 iki aukščiausios $ 0.0290779 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEEQ kaina yra $ 4.88, o žemiausia – $ 0.01944238.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEEQ per pastarąją valandą pasikeitė -3.11%, per 24 valandas – -1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GEEQ (GEEQ) rinkos informacija

$ 1.52M
--
$ 2.80M
54.50M
100,000,000.0
Dabartinė GEEQ rinkos kapitalizacija yra $ 1.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GEEQ apyvartoje yra 54.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.80M

GEEQ (GEEQ) kainos istorija USD

Šiandienos GEEQ kainos pokytis į USD: $ -0.0003486707744207.
GEEQ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0137676718.
GEEQ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0164042343.
GEEQ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003486707744207-1.22%
30 dienų$ -0.0137676718-49.11%
60 dienų$ -0.0164042343-58.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra GEEQ (GEEQ)

Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use.

GEEQ (GEEQ) išteklius

Oficiali svetainė

GEEQ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GEEQ (GEEQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GEEQ (GEEQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GEEQ prognozes.

Peržiūrėkite GEEQ kainos prognozę dabar!

GEEQ į vietos valiutas

GEEQ (GEEQ) Tokenomika

Supratimas apie GEEQ (GEEQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEEQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GEEQ (GEEQ)

Kiek GEEQ(GEEQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEEQ kaina USD valiuta yra 0.02803145USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEEQ į USD kaina?
Dabartinė GEEQ kaina USD valiuta yra $ 0.02803145. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GEEQ rinkos kapitalizacija?
GEEQ rinkos kapitalizacija yra $ 1.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEEQ apyvartoje?
GEEQ apyvartoje yra 54.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEEQ kaina?
GEEQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.88USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEEQ kaina?
GEEQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01944238USD.
Kokia yra GEEQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEEQ yra --USD.
Ar GEEQ kaina šiais metais kils?
GEEQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEEQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:16:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.