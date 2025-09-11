Daugiau apie FUZZY

Fuzzybear logotipas

Fuzzybear kaina (FUZZY)

Neįtraukta į sąrašą

1 FUZZY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-5.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Fuzzybear (FUZZY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:03:08(UTC+8)

Fuzzybear (FUZZY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-5.41%

+21.96%

+21.96%

Fuzzybear (FUZZY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FUZZY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUZZY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUZZY per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -5.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fuzzybear (FUZZY) rinkos informacija

$ 16.80M
$ 16.80M$ 16.80M

--
----

$ 16.97M
$ 16.97M$ 16.97M

317.77B
317.77B 317.77B

320,999,751,125.9999
320,999,751,125.9999 320,999,751,125.9999

Dabartinė Fuzzybear rinkos kapitalizacija yra $ 16.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FUZZY apyvartoje yra 317.77B vienetų, o bendras kiekis siekia 320999751125.9999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.97M

Fuzzybear (FUZZY) kainos istorija USD

Šiandienos Fuzzybear kainos pokytis į USD: $ 0.
Fuzzybear 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fuzzybear 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Fuzzybear 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.41%
30 dienų$ 0-15.89%
60 dienų$ 0-50.78%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fuzzybear (FUZZY)

Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fuzzybear (FUZZY) išteklius

Oficiali svetainė

Fuzzybear kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fuzzybear (FUZZY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fuzzybear (FUZZY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fuzzybear prognozes.

Peržiūrėkite Fuzzybear kainos prognozę dabar!

FUZZY į vietos valiutas

Fuzzybear (FUZZY) Tokenomika

Supratimas apie Fuzzybear (FUZZY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUZZYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fuzzybear (FUZZY)

Kiek Fuzzybear(FUZZY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUZZY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUZZY į USD kaina?
Dabartinė FUZZY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fuzzybear rinkos kapitalizacija?
FUZZY rinkos kapitalizacija yra $ 16.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUZZY apyvartoje?
FUZZY apyvartoje yra 317.77BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUZZY kaina?
FUZZY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUZZY kaina?
FUZZY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FUZZY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUZZY yra --USD.
Ar FUZZY kaina šiais metais kils?
FUZZY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUZZY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:03:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.