Fulcrom kaina (FUL)
-0.27%
+0.27%
-11.31%
-11.31%
Fulcrom (FUL) realiojo laiko kaina yra $0.00849113. Per pastarąsias 24 valandas FUL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00819573 iki aukščiausios $ 0.00882416 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUL kaina yra $ 0.04004179, o žemiausia – $ 0.00315451.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUL per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Fulcrom rinkos kapitalizacija yra $ 17.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FUL apyvartoje yra 2.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 167.35M
Šiandienos Fulcrom kainos pokytis į USD: $ 0.
Fulcrom 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002210835.
Fulcrom 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0023037021.
Fulcrom 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002223752458887543.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.27%
|30 dienų
|$ +0.0002210835
|+2.60%
|60 dienų
|$ +0.0023037021
|+27.13%
|90 dienų
|$ +0.002223752458887543
|+35.48%
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
