Fufu kaina (FUFU)

Neįtraukta į sąrašą

1 FUFU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
Fufu (FUFU) kainos grafikas realiu laiku
Fufu (FUFU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Fufu (FUFU) realiojo laiko kaina yra $0.00001662. Per pastarąsias 24 valandas FUFU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001634 iki aukščiausios $ 0.00001661 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUFU kaina yra $ 0.0283095, o žemiausia – $ 0.00001433.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUFU per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fufu (FUFU) rinkos informacija

Dabartinė Fufu rinkos kapitalizacija yra $ 13.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FUFU apyvartoje yra 800.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 799999999.4740055. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.30K

Fufu (FUFU) kainos istorija USD

Šiandienos Fufu kainos pokytis į USD: $ 0.
Fufu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000011960.
Fufu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000002014.
Fufu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000000295853474348587.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.55%
30 dienų$ +0.0000011960+7.20%
60 dienų$ -0.0000002014-1.21%
90 dienų$ +0.000000295853474348587+1.81%

Kas yra Fufu (FUFU)

FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing. The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all. NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.

Fufu (FUFU) išteklius

Fufu (FUFU) Tokenomika

Supratimas apie Fufu (FUFU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUFUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fufu (FUFU)

Kiek Fufu(FUFU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUFU kaina USD valiuta yra 0.00001662USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUFU į USD kaina?
Dabartinė FUFU kaina USD valiuta yra $ 0.00001662. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fufu rinkos kapitalizacija?
FUFU rinkos kapitalizacija yra $ 13.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUFU apyvartoje?
FUFU apyvartoje yra 800.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUFU kaina?
FUFU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0283095USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUFU kaina?
FUFU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001433USD.
Kokia yra FUFU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUFU yra --USD.
Ar FUFU kaina šiais metais kils?
FUFU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUFU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

