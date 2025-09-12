Daugiau apie FRUG

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:48:41(UTC+8)

FRUG (FRUG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139965
$ 0.00139965$ 0.00139965

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.17%

+2.17%

FRUG (FRUG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FRUG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRUG kaina yra $ 0.00139965, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRUG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FRUG (FRUG) rinkos informacija

$ 11.81K
$ 11.81K$ 11.81K

--
----

$ 11.81K
$ 11.81K$ 11.81K

981.25M
981.25M 981.25M

981,254,334.357012
981,254,334.357012 981,254,334.357012

Dabartinė FRUG rinkos kapitalizacija yra $ 11.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRUG apyvartoje yra 981.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 981254334.357012. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.81K

FRUG (FRUG) kainos istorija USD

Šiandienos FRUG kainos pokytis į USD: $ 0.
FRUG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FRUG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FRUG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+20.56%
60 dienų$ 0+19.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra FRUG (FRUG)

FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FRUG (FRUG) išteklius

Oficiali svetainė

FRUG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FRUG (FRUG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FRUG (FRUG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FRUG prognozes.

Peržiūrėkite FRUG kainos prognozę dabar!

FRUG į vietos valiutas

FRUG (FRUG) Tokenomika

Supratimas apie FRUG (FRUG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRUGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FRUG (FRUG)

Kiek FRUG(FRUG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRUG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRUG į USD kaina?
Dabartinė FRUG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FRUG rinkos kapitalizacija?
FRUG rinkos kapitalizacija yra $ 11.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRUG apyvartoje?
FRUG apyvartoje yra 981.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRUG kaina?
FRUG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00139965USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRUG kaina?
FRUG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FRUG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRUG yra --USD.
Ar FRUG kaina šiais metais kils?
FRUG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRUG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:48:41(UTC+8)

