Forky kaina (FORKY)

1 FORKY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
Forky (FORKY) kainos grafikas realiu laiku
Forky (FORKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00001561
$ 0.00001561$ 0.00001561
24 val. žemiausia
$ 0.00001584
$ 0.00001584$ 0.00001584
24 val. aukščiausia

$ 0.00001561
$ 0.00001561$ 0.00001561

$ 0.00001584
$ 0.00001584$ 0.00001584

$ 0.01158817
$ 0.01158817$ 0.01158817

$ 0.00001119
$ 0.00001119$ 0.00001119

+0.73%

+1.22%

+6.62%

+6.62%

Forky (FORKY) realiojo laiko kaina yra $0.00001584. Per pastarąsias 24 valandas FORKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001561 iki aukščiausios $ 0.00001584 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FORKY kaina yra $ 0.01158817, o žemiausia – $ 0.00001119.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FORKY per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.62%.

Forky (FORKY) rinkos informacija

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Forky rinkos kapitalizacija yra $ 15.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FORKY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.84K

Forky (FORKY) kainos istorija USD

Šiandienos Forky kainos pokytis į USD: $ 0.
Forky 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009464.
Forky 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000023424.
Forky 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002868348213269518.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.22%
30 dienų$ -0.0000009464-5.97%
60 dienų$ +0.0000023424+14.79%
90 dienų$ +0.000002868348213269518+22.11%

Kas yra Forky (FORKY)

Forky ($FORKY) is a community-owned (CTO) meme token on the Binance Smart Chain (BSC). Originally launched on Four.Meme, the project was abandoned by the developer and revived by passionate community members who saw potential in Forky’s playful spirit. The project embodies the meme culture of decentralization, humor, and collective action. Forky exists purely for entertainment and to cultivate a fun, lighthearted community on BSC, with no roadmap or intrinsic value. Forky’s motto? “Forky is NOT trash”—a testament to turning discarded projects into vibrant community-owned assets.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Forky (FORKY) išteklius

Oficiali svetainė

Forky kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Forky (FORKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Forky (FORKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Forky prognozes.

Peržiūrėkite Forky kainos prognozę dabar!

FORKY į vietos valiutas

Forky (FORKY) Tokenomika

Supratimas apie Forky (FORKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Forky (FORKY)

Kiek Forky(FORKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FORKY kaina USD valiuta yra 0.00001584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FORKY į USD kaina?
Dabartinė FORKY kaina USD valiuta yra $ 0.00001584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Forky rinkos kapitalizacija?
FORKY rinkos kapitalizacija yra $ 15.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FORKY apyvartoje?
FORKY apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FORKY kaina?
FORKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01158817USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FORKY kaina?
FORKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001119USD.
Kokia yra FORKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FORKY yra --USD.
Ar FORKY kaina šiais metais kils?
FORKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FORKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.