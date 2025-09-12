Daugiau apie FLAME

FireStarter logotipas

FireStarter kaina (FLAME)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLAME į USD – tiesioginė kaina:

$0.00377575
-2.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
FireStarter (FLAME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:00:29(UTC+8)

FireStarter (FLAME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00323559
24 val. žemiausia
$ 0.00388755
24 val. aukščiausia

$ 0.00323559
$ 0.00388755
$ 3.31
$ 0.00132264
-0.68%

-2.40%

-1.94%

-1.94%

FireStarter (FLAME) realiojo laiko kaina yra $0.00377575. Per pastarąsias 24 valandas FLAME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00323559 iki aukščiausios $ 0.00388755 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLAME kaina yra $ 3.31, o žemiausia – $ 0.00132264.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLAME per pastarąją valandą pasikeitė -0.68%, per 24 valandas – -2.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FireStarter (FLAME) rinkos informacija

$ 258.10K
--
$ 376.74K
68.36M
99,778,075.0
Dabartinė FireStarter rinkos kapitalizacija yra $ 258.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLAME apyvartoje yra 68.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 99778075.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 376.74K

FireStarter (FLAME) kainos istorija USD

Šiandienos FireStarter kainos pokytis į USD: $ 0.
FireStarter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008854148.
FireStarter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009177039.
FireStarter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002910048118628353.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.40%
30 dienų$ +0.0008854148+23.45%
60 dienų$ -0.0009177039-24.30%
90 dienų$ +0.0002910048118628353+8.35%

Kas yra FireStarter (FLAME)

FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FireStarter (FLAME) išteklius

Oficiali svetainė

FireStarter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FireStarter (FLAME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FireStarter (FLAME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FireStarter prognozes.

Peržiūrėkite FireStarter kainos prognozę dabar!

FLAME į vietos valiutas

FireStarter (FLAME) Tokenomika

Supratimas apie FireStarter (FLAME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLAMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FireStarter (FLAME)

Kiek FireStarter(FLAME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLAME kaina USD valiuta yra 0.00377575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLAME į USD kaina?
Dabartinė FLAME kaina USD valiuta yra $ 0.00377575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FireStarter rinkos kapitalizacija?
FLAME rinkos kapitalizacija yra $ 258.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLAME apyvartoje?
FLAME apyvartoje yra 68.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLAME kaina?
FLAME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLAME kaina?
FLAME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00132264USD.
Kokia yra FLAME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLAME yra --USD.
Ar FLAME kaina šiais metais kils?
FLAME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLAME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FireStarter (FLAME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.