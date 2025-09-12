Daugiau apie FARTGUY

FartGuy logotipas

FartGuy kaina (FARTGUY)

Neįtraukta į sąrašą

1 FARTGUY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.20%1D
USD
FartGuy (FARTGUY) kainos grafikas realiu laiku
FartGuy (FARTGUY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.29%

+8.03%

+8.03%

FartGuy (FARTGUY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FARTGUY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARTGUY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARTGUY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FartGuy (FARTGUY) rinkos informacija

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

--
----

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

783.84M
783.84M 783.84M

783,836,496.624929
783,836,496.624929 783,836,496.624929

Dabartinė FartGuy rinkos kapitalizacija yra $ 20.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FARTGUY apyvartoje yra 783.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 783836496.624929. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.01K

FartGuy (FARTGUY) kainos istorija USD

Šiandienos FartGuy kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGuy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGuy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FartGuy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.29%
30 dienų$ 0-17.81%
60 dienų$ 0-37.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra FartGuy (FARTGUY)

Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.

FartGuy (FARTGUY) išteklius

Oficiali svetainė

FartGuy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FartGuy (FARTGUY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FartGuy (FARTGUY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FartGuy prognozes.

Peržiūrėkite FartGuy kainos prognozę dabar!

FARTGUY į vietos valiutas

FartGuy (FARTGUY) Tokenomika

Supratimas apie FartGuy (FARTGUY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARTGUYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FartGuy (FARTGUY)

Kiek FartGuy(FARTGUY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FARTGUY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FARTGUY į USD kaina?
Dabartinė FARTGUY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FartGuy rinkos kapitalizacija?
FARTGUY rinkos kapitalizacija yra $ 20.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FARTGUY apyvartoje?
FARTGUY apyvartoje yra 783.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FARTGUY kaina?
FARTGUY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FARTGUY kaina?
FARTGUY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FARTGUY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FARTGUY yra --USD.
Ar FARTGUY kaina šiais metais kils?
FARTGUY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FARTGUY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.