FARM2 kaina (FARM2)
-0.51%
-9.98%
-29.41%
-29.41%
FARM2 (FARM2) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FARM2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARM2 kaina yra $ 0.00384183, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARM2 per pastarąją valandą pasikeitė -0.51%, per 24 valandas – -9.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -29.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė FARM2 rinkos kapitalizacija yra $ 32.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FARM2 apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.05K
Šiandienos FARM2 kainos pokytis į USD: $ 0.
FARM2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FARM2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FARM2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-9.98%
|30 dienų
|$ 0
|-56.01%
|60 dienų
|$ 0
|-60.24%
|90 dienų
|$ 0
|--
FARM2 Project Overview Overview FARM2 is a blockchain-based decentralized agricultural value sharing platform created by Shaw (@shawmakesmagic), the founder of AI16Z, to connect farmers, consumers and investors through DeFi and cross-chain technology. The project uses AI and token incentive mechanisms to improve transparency in the agricultural supply chain, empower small farmers and promote sustainable agricultural development. Core Functions Decentralized Finance: Issue FARM2 tokens for payment, staking and governance; provide liquidity mining and low-collateralized loans. Supply Chain Transparency: Blockchain records the entire process of agricultural products from planting to sales to ensure traceability. AI Optimization: Use AI to predict yields, analyze markets, and help precision agriculture. Community Governance: Allow coin holders to participate in decision-making through DAO. Vision FARM2 is committed to increasing small farmers' income, promoting green agriculture, and building a global agricultural value network.
