What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism.
What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest.
History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism
What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2
What can your token be used for?
Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance:
$EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol
$veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol
$EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions.
$veEXTRA is used for governance. Any
$EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a
$veEXTRA in exchange.
Utility
By holding
$veEXTRA, users can unlock the following benefits and features:
APR rewards, sourced from both protocol fees and
$EXTRA token incentives.
- The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back
$EXTRAtokens from the market and then distribute them to holders of
$veEXTRAtokens.
- A portion of the
$EXTRAtokens allocated to the community will also be assigned to
$veEXTRAtoken holders, subject to a specific emission plan.
- At the end of each epoch, rewards will be accumulated.
Unlock up to 4x leverage for yield farming pools.
Gain access to lending pools with a high utilization rate. (
$veEXTRAholders only) Vote & Governance in the community.
$veEXTRAis the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
Extra Finance (EXTRA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Extra Finance (EXTRA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Extra Finance (EXTRA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Extra Finance (EXTRA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų EXTRA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek EXTRA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate EXTRA tokenomiką, galite peržiūrėti EXTRA tokeno kainą realiuoju laiku!
